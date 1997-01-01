Кросс Спутник — это забег по пересеченной местности на дистанции 5 и 15 км. Место проведения: Зеленоград. Озерная аллея, дом 3, стадион «Ангстрем». Участие платное. Регистрация открыта до 26 апреля 2018
О событии
- Электронный хронометраж
- Раздельный мужской и женский зачет
- Индивидуальное и командное первенство
- Памятная медаль на финише
Правила:
- К участию допускаются мужчины и женщины от 14 лет и старше
- Каждый участник должен бежать под своим номером
- Запрещено бежать с коляской, скандинавскими палками, с домашними животными
источник: zelrun.com/sputnik
Программа мероприятия*: воскресенье 29 апреля (стадион Ангстрем)
- 10:00 — 11:50 выдача стартовых комплектов
- 11:45 — 11:55 разминка
- 12:00 старт забега на 5 км
- 12:10 старт забега на 15 км
- 14:00 награждение победителей забега
- 14:30 конец соревнования
- 16:00 — 00:00 afterparty
*время может быть изменено
Кросс Спутник 2017 from Zelrun on Vimeo.
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