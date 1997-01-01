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Кросс «Спутник» 29 апреля 10:00 Стадион "Ангстрем" Возраст 14+

Кросс Спутник — это забег по пересеченной местности на дистанции 5 и 15 км. Место проведения: Зеленоград. Озерная аллея, дом 3, стадион «Ангстрем». Участие платное. Регистрация открыта до 26 апреля 2018

О событии

  • Электронный хронометраж
  • Раздельный мужской и женский зачет
  • Индивидуальное и командное первенство
  • Памятная медаль на финише

Правила:

  • К участию допускаются мужчины и женщины от 14 лет и старше
  • Каждый участник должен бежать под своим номером
  • Запрещено бежать с коляской, скандинавскими палками, с домашними животными

источник: zelrun.com/sputnik
Программа мероприятия*: воскресенье 29 апреля (стадион Ангстрем)

  • 10:00 — 11:50 выдача стартовых комплектов
  • 11:45 — 11:55 разминка
  • 12:00 старт забега на 5 км
  • 12:10 старт забега на 15 км
  • 14:00 награждение победителей забега
  • 14:30 конец соревнования
  • 16:00 — 00:00 afterparty

*время может быть изменено

Кросс Спутник 2017 from Zelrun on Vimeo.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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