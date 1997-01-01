В четверг 15 марта, в 17:30 в траттории «Ди Джулия» на площади Юности модельное агентство General Models представляет новый проект — ежегодный день моды #fashiondayzelenograd.
Это светская тусовка, возможность завести новые деловые и дружеские отношения и отлично провести время. Посмотреть подборку актуальных тенденций 2018 и благотворительный сбор средств для международного фонда #чистаяводадлявсех
Показ современных дизайнеров открывает @olga_plenkina, #Farrdi, #OlgaKostina, наша мастерица #ТихомироваОльга и самый модный магазин в Зеленограде #Vins. За стиль отвечают: @АлёныБутырина, @анитаСлава и салон «Никор»
Специальные гости, деятели искусства, кино и шоу бизнеса. Видеоперфоманс от @kazakov и выставка фотографий от @Твардовской. Ведёт все это @kebsh_event. Официальный фотограф @ядров.
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