Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
День моды Fashion Day Zelenograd 15 марта 17:30 Ресторан "Траттория Ди Джулия"

В четверг 15 марта, в 17:30 в траттории «Ди Джулия» на площади Юности модельное агентство General Models представляет новый проект — ежегодный день моды #fashiondayzelenograd.

Это светская тусовка, возможность завести новые деловые и дружеские отношения и отлично провести время. Посмотреть подборку актуальных тенденций 2018 и благотворительный сбор средств для международного фонда #чистаяводадлявсех

Показ современных дизайнеров открывает @olga_plenkina, #Farrdi, #OlgaKostina, наша мастерица #ТихомироваОльга и самый модный магазин в Зеленограде #Vins. За стиль отвечают: @АлёныБутырина, @анитаСлава и салон «Никор»

Специальные гости, деятели искусства, кино и шоу бизнеса. Видеоперфоманс от @kazakov и выставка фотографий от @Твардовской. Ведёт все это @kebsh_event. Официальный фотограф @ядров.

 Реклама
БиоТочка: вкусно и полезно в Пост Объявления
Центр «Альбион» приглашает в летние языковые лагеря в Гурзуф и Колтышево Объявления
Коттеджный поселок «Тихие зори» - тишина и комфорт у Истринского водохранилища Объявления
Сеть детских IT-школ «Кодология» приглашает на занятия по программированию Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама