Это светская тусовка, возможность завести новые деловые и дружеские отношения и отлично провести время. Посмотреть подборку актуальных тенденций 2018 и благотворительный сбор средств для международного фонда #чистаяводадлявсех

Показ современных дизайнеров открывает @olga_plenkina, #Farrdi, #OlgaKostina, наша мастерица #ТихомироваОльга и самый модный магазин в Зеленограде #Vins. За стиль отвечают: @АлёныБутырина, @анитаСлава и салон «Никор»

Специальные гости, деятели искусства, кино и шоу бизнеса. Видеоперфоманс от @kazakov и выставка фотографий от @Твардовской. Ведёт все это @kebsh_event. Официальный фотограф @ядров.