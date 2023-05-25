Летняя конференция предпринимателей Зеленограда — 1 июня в здании бизнес-инкубатора на улице Юности 1 июня 14:30 Возраст 16+

Предприниматели Зеленограда приглашаются на летнюю конференцию предпринимателей. Участие бесплатное, по регистрации.

На мероприятии:

  • знакомства с экспертами из бизнес-областей. Вы сможете задать вопросы спикерам и договориться о поддержке вашего бизнеса
  • узнаете, какую поддержку можно получить от государства и в стенах бизнес-инкубатора
  • фуршет и розыгрыш для вас — нарядный фуршет на свежем воздухе от спонсоров, ди-джей программа, розыгрыши, призы и подарки от генеральных спонсоров — компаний iDoDoc, «Смарт-Програм», «Лиса и Панда», кафе «Корс».

В программе конференции:

  • «Стратегические направления технологического суверенитета, финансовые и исполнительные механизмы поддержки государства» — Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр AV Group
  • «Регистрация бренда или как не потерять деньги на ровном месте. Ошибка бизнеса, которая может стоить от 300 тысяч до 2 млн. рублей» — Макс Луцковский, Институт инноваций и права
  • «Сделаю твой личный бренд узнаваемым» — Алена Кузнецова, наставник экспертов
  • «Управление бизнесом и жизнью в условиях нарастающей неопределенности» — Инна Варфоломеева, Ведогонь-театр
  • «Как найти свою ЦА и продать на 260 млн. рублей. Реальный кейс. 26 точек в 19-ти городах. Мой город — франшиза мобильное приложение» — Воронин Александр, Сеть доставок Инь-Янь.

Дата мероприятия: 1 июня, начало в 14.30
Адрес: ул. Юности, 8, здание бизнес-инкубатора
Зарегистрироваться

Метки:
бизнес, бизнес-инкубатор, дом 8
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Летняя конференция предпринимателей Зеленограда — 1 июня в здании бизнес-инкубатора на улице Юности Афиша
Фестиваль «Рыбная неделя» — с 26 мая по 4 июня на площадке в 16 микрорайоне Афиша
Военные сцены, молитва о защитниках Москвы, лошади, стрельба из лука и полевая кухня — как отметили годовщину Победы возле храма в Рузино Партнерский материал
Летние лагеря для детей - выбирайте по программе, расположению, времени работы Дети
Два километра Пятницкого шоссе на пересечении с Георгиевским шоссе собираются отремонтировать. Но за это надо проголосовать Новости
Услуги семейного медицинского центра «Премьер Медик» — по самым выгодным ценам в честь открытия филиала в Голубом Реклама
Инспекторы ГИБДД «наехали» на моноколесо и пытались оштрафовать его «водителя» на основании устаревших правил. А потом позвонил командир… Новости
Интерактивная программа «Культурные каникулы» в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Редчайший элемент благоустройства появится в Зеленограде — столы со скамьями и навесом Новости
«MANANA Clinic» поможет вернуть вашей коже красоту — не упустите скидку 30% на процедуры на аппарате Lumenis М22 Реклама
Скончался зеленоградец Антон Чарушин — выпускник МИЭТа, талантливый инженер, известный фотограф, неравнодушный горожанин, отец троих детей Новости
Магазин женской одежды больших размеров Lady Sharm открылся в «Зеленопарке» Новости
Двух зеленоградцев задержала полиция — на их машинах был флаг организации, запрещенной в РФ и признанной террористической Новости
Вакансия рабочего на производство малых архитектурных форм и беседок (Пешки) — оплата сдельная Реклама
Библионочь в Зеленограде — Маша Трауб, Родион Лапенко, мафия в полночь и другие. 27 мая в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — добавлены ещё две новые смены в августе Реклама
Детский сад в 6-м микрорайоне собираются закрыть из-за недостатка детей Новости
Летний ИТ-клуб с «Компьютерной академией ТОП» в Зеленограде Реклама
Экраны для защиты от шума скоростных поездов, поставят возле станции Крюково Новости
«One Price» — новый магазин фиксированных цен открылся на Георгиевском проспекте Реклама
Два зеленоградских двора благоустраивают по проектам, которые архитекторы разработали вместе с жителями Новости
«Мамой Клянусь» — доставка грузинской кухни в вашем городе. Теперь доступна доставка от любой суммы заказа Реклама
Начальника зеленоградского отдела полиции подозревают в «пробиве» — продаже персональных данных из закрытых баз данных Новости
Мусоросжигательному заводу под Зеленоградом дали послабления — продлили аренду участка и ждут меньше налогов Новости
«Жилищник» утверждает, что прекратил использовать вонючую краску. И может отказаться от её закупки в следующем году Новости
Большой выбор сумок, чемоданов, кошельков — в магазине на улице Гоголя, 2 Реклама
Зеленоградский «Микрон» возобновил стабильное производство чипов для загранпаспортов. Но оформить паспорт на десять лет всё ещё нельзя Новости
В МИЭТе рассказали о своём строительстве и ремонте: новое общежитие и учебный корпус, ремонт стадиона и клуба, расширение парковки Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру