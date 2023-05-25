Предприниматели Зеленограда приглашаются на летнюю конференцию предпринимателей. Участие бесплатное, по регистрации.
На мероприятии:
- знакомства с экспертами из бизнес-областей. Вы сможете задать вопросы спикерам и договориться о поддержке вашего бизнеса
- узнаете, какую поддержку можно получить от государства и в стенах бизнес-инкубатора
- фуршет и розыгрыш для вас — нарядный фуршет на свежем воздухе от спонсоров, ди-джей программа, розыгрыши, призы и подарки от генеральных спонсоров — компаний iDoDoc, «Смарт-Програм», «Лиса и Панда», кафе «Корс».
В программе конференции:
- «Стратегические направления технологического суверенитета, финансовые и исполнительные механизмы поддержки государства» — Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр AV Group
- «Регистрация бренда или как не потерять деньги на ровном месте. Ошибка бизнеса, которая может стоить от 300 тысяч до 2 млн. рублей» — Макс Луцковский, Институт инноваций и права
- «Сделаю твой личный бренд узнаваемым» — Алена Кузнецова, наставник экспертов
- «Управление бизнесом и жизнью в условиях нарастающей неопределенности» — Инна Варфоломеева, Ведогонь-театр
- «Как найти свою ЦА и продать на 260 млн. рублей. Реальный кейс. 26 точек в 19-ти городах. Мой город — франшиза мобильное приложение» — Воронин Александр, Сеть доставок Инь-Янь.
Дата мероприятия: 1 июня, начало в 14.30
Адрес: ул. Юности, 8, здание бизнес-инкубатора
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Летняя конференция предпринимателей Зеленограда — 1 июня в здании бизнес-инкубатора на улице Юности Афиша
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