«Вчера пыталась заснять молнию, а засняла, как человек принял эту жизнь», — пишет читательница «Зеленоград.ру» Нелли.
Поставьте этому посту позитивную реакцию, чтобы поддержать этого человека!
А если хотите также, то придётся подождать следующего дождя — по прогнозу ближайший только 1 мая.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости