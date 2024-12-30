Этому медведю на углу Московского проспекта и улицы Юности сильно досталось за последний год, но его заботливо восстановили, а перед Новым годом ещё и утеплили.

Получилась отличная праздничная открытка — перешлите её своим близким и друзьям, чтобы перед праздниками им тоже стало теплей.