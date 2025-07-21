Фестиваль красок Холи, день Нептуна, концерт в Озеропарке, день соседа, соревнования на беговелах, танцевальный мастер-класс и многие другие — в рамках фестиваля «Лето в Москве» их организует зеленоградский досуговый центр «Талисман».

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