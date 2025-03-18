Крокус, пролеска, нарцисс, пушкиния, подснежник выросли на лесной поляне возле Никольского пруда. Когда-то их посадили местные жители, но теперь цветы справляются сами — главное их не вытаптывать и не рвать. А вот фотографировать и подсаживать свои можно.

«Я тоже хочу принять участие в этом симпатичном начинании, и в октябре посажу там свой гиацинт, который теперь подвяливает листву после цветения, вытягивая в луковицу питательные вещества для будущих цветов. Следующей весной будет ему там хорошая компания», рассказала автор этих красивый фотографий.