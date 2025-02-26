Стайку этих птиц сняли в 9-м микрорайоне. При этом ещё 5-6 лет назад орнитологи сообщали, что воробьи практически исчезли из города. Тогда причины называли разные: от стрижки газонов и монолитного домостроения до излучения вышек сотовой связи.

Однако сейчас воробьи вернулись — это видят местные жители и подтверждают специалисты. Недавно Союз охраны птиц провел всероссийскую перепись «Воробьи на кустах» — на первом месте по числу воробьев оказалась Москва, на третьем — Московская область.