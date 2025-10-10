Во дворе 17-го микрорайона уже несколько лет стоит светло-серая «Волга» — ГАЗ-31029. Для кого-то — просто старая машина, занимающая место во дворе. Местные жители не раз жаловались: «это чудо технической мысли уже года два стоит на месте, и никто на нём не ездит».

Однако в управе пояснили: автомобиль нельзя считать «брошенным»: хотя колеса спущены и есть ржавчина, но кузов целый и номер на месте — оснований для эвакуации нет.

Но если отвлечься от реалий борьбы за парковочное место, стоит посмотреть на машины, как на часть истории — перед нами настоящий символ 90-х.