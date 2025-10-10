Во дворе 17-го микрорайона уже несколько лет стоит светло-серая «Волга» — ГАЗ-31029. Для кого-то — просто старая машина, занимающая место во дворе. Местные жители не раз жаловались: «это чудо технической мысли уже года два стоит на месте, и никто на нём не ездит».
Однако в управе пояснили: автомобиль нельзя считать «брошенным»: хотя колеса спущены и есть ржавчина, но кузов целый и номер на месте — оснований для эвакуации нет.
Но если отвлечься от реалий борьбы за парковочное место, стоит посмотреть на машины, как на часть истории — перед нами настоящий символ 90-х.
В 90-х такие седаны быстро заполнили улицы российских городов. На них ездили таксисты, милиция, руководители предприятий и первые предприниматели. В середине 90-х «Волга» считалась машиной для «тех, кто чего-то добился» — просторной, статусной, ремонтопригодной. Её часто можно увидеть и в фильмах того времени — например, в «Брате-2» или «Жмурках», где «Волга» стала частью узнаваемого антуража десятилетия.
Эту модель начали выпускать в 1992 году, когда Горьковский автозавод переживал переход от советской экономики к рыночной. Средств на создание новой модели не хватало, поэтому инженеры модернизировали кузов легендарной «двадцать четвёртой» «Волги». Машина получила более строгие формы, улучшенную шумоизоляцию и новые фары, но технически почти не изменилась: под капотом стоял проверенный бензиновый двигатель ЗМЗ-402 мощностью 90 л. с.
К концу десятилетия модель устарела: появилась новая ГАЗ-3110, и автозавод постепенно свернул производство. Выпуск ГАЗ-31029 окончательно завершился в 1998 году.
Сегодня такие автомобили встречаются всё реже. На сайтах объявлений «живые» экземпляры стоят от 60 тысяч рублей за простые варианты до полутора миллионов за идеально сохранённые.
Так что для кого-то припаркованная в зеленоградском дворе «Волга» просто занимает дефицитное машиноместо, а для других — это капсула времени, напоминание о молодости.