Посмотрите, какую безопасную прогулочную зону за окном сделали для них в проекте КотоLoft в 4-м микрорайоне — там комфортно сразу нескольких животным. Открывая окна, следите за своими питомцами, чтобы они не оказались на улице (как чуть не случилось недавно с кошкой Булочкой).
Проект КотоLoft создали для спасенных животных — здесь можно пообщаться с котами, забрать их домой, принять участие в мастер-классах. Следите за их анонсами в телеграм-канале.
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