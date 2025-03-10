Посмотрите, какую безопасную прогулочную зону за окном сделали для них в проекте КотоLoft в 4-м микрорайоне — там комфортно сразу нескольких животным. Открывая окна, следите за своими питомцами, чтобы они не оказались на улице (как чуть не случилось недавно с кошкой Булочкой).