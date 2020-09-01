Житель Зеленограда заметил в лесу 9 микрорайона стаю фазанов: «Птички спокойно паслись на травке между деревьев, на человека совершенно не обращали внимания и позволили себя сфотографировать с расстояния полутора метров. Это было так приятно. Никогда в этом месте мы фазанов еще не видели».