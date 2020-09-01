В лесопарке 9 микрорайона гуляет стайка фазанов 01.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Житель Зеленограда заметил в лесу 9 микрорайона стаю фазанов: «Птички спокойно паслись на травке между деревьев, на человека совершенно не обращали внимания и позволили себя сфотографировать с расстояния полутора метров. Это было так приятно. Никогда в этом месте мы фазанов еще не видели».

В Дирекции природных территорий отказались без официального запроса уточнить, замечали ли диких фазанов в Зеленограде раньше. Посмотреть на фазанов в вольере можно в Доме лани в Никольском проезде.

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Метки:
микрорайон 9, дикие животные
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