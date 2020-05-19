Утку, высиживающую яйца в декоративной клумбе, обнаружила читатель «Зеленоград.ру» Анастасия К. «Утка не встаёт и не улетает», — пишет она.

В связи с карантином лесопарки и другие популярные для посещения места стали почти безлюдными, чем и воспользовалась природа. Например, в Зеленограде этой весной насчитали около ста видов птиц, хотя раньше постоянных обитателей было около 75 видов. Мэрия отмечает также, что в столицу возвращаются краснокнижные виды птиц.

На высиживание птенцов крякве нужно около месяца. Надеемся, она успеет до окончания карантина. «Зеленоград.ру» сообщил властям о необычном месте гнездования утки, чтобы её оградили от лишнего беспокойства.