По верованиям южнославянских народов, ведогонь — живущий в человеке дух, который во время сна может покидать тело и странствовать по свету, а увиденное в это время после пробуждения кажется человеку сновидением.

Также создатели театра говорили, что ведогонь — символ творческого духа, горения и внутренней свободы. Так что «огонь-театр» только точнее выражает суть.