Дорогие родители, совсем скоро Royal Theatre Dubai выступает в Зеленограде!
Где? ДК «МИЭТ», площадь Шокина, 1
Когда? 8 января, в 18:00
С участием настоящего Дедушки Мороза!
Купить билеты на Яндекс Афише: https://afisha.yandex.ru/moscow/musical-play/volshebnik-izumrudnogo-goroda-proekt-igra?source=search-page
Ждём вас!
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