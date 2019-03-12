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Спасатели помогли хорьку выбраться из ямы с помощью лопаты 12.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Хорька, попавшего в «западню», нашли на территории пожарно-спасательного отряда № 213 в Малино.

Утром в понедельник, 11 марта, спасатели мотогруппы приехали на базу отрабатывать навыки прохождения газодымовой камеры. Услышали какой-то шум в районе подвала снаружи и обнаружили в приямке перед окном цокольного этажа хорька. Видимо, любопытный зверек искал, чем поживиться, сорвался вниз, а выбраться не смог.

Спасатели сняли на видео отчаянные попытки хорька вскарабкаться. Зверек будто слушал подсказки профессионалов и действовал по их инструкциям. Однако тщетно: приямок оказался слишком высоким для него.

Тогда спасатели спустили вниз лопату. «Смекалистый хорек сразу сообразил для чего нужна лопата. Быстро взобрался наверх и слинял за считанные секунды в лес, который находится вблизи отряда», — рассказал департамент гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на своей странице во «ВКонтакте».

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