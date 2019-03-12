Хорька, попавшего в «западню», нашли на территории пожарно-спасательного отряда № 213 в Малино.

Утром в понедельник, 11 марта, спасатели мотогруппы приехали на базу отрабатывать навыки прохождения газодымовой камеры. Услышали какой-то шум в районе подвала снаружи и обнаружили в приямке перед окном цокольного этажа хорька. Видимо, любопытный зверек искал, чем поживиться, сорвался вниз, а выбраться не смог.

Спасатели сняли на видео отчаянные попытки хорька вскарабкаться. Зверек будто слушал подсказки профессионалов и действовал по их инструкциям. Однако тщетно: приямок оказался слишком высоким для него.