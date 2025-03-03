Например, на фото — дети катаются на «ватрушках» с маленькой горки на школьном дворе в 8-м микрорайоне
Мокрый снег обещают и большую часть следующей недели — до четверга включительно.
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