Не всегда — например, у малышей из средней группы детсада школы 1528 (корпус 906А) недавно был познавательный День насекомых.

«В течении всего дня ребята с большим интересом и любопытством изучали насекомых, учились различать их характерным признакам, сравнивали и правильно называли их, — рассказывает школа. — Пчелы и муравьи, порхающие бабочки и мотыльки, прыгуны кузнечики, красивые божьи коровки — для детей это целый мир».

А как ваши дети проводят лето? Расскажите в комментариях.