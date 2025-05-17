Яблони Недзвецкого цветут и в других местах Зеленограда. В частности, этот сорт посадили на Яблоневой аллее взамен погибших деревьев. В этом году молодые саженцы тоже расцвели.

Эта яблоня крайне неприхотливая и хорошо себя чувствует в нашем климате. Ботаник и общественный деятель Владислав Недзвецкий привез эту яблоню из предгорий Тянь-Шаня. В Европе она сразу же приобрела популярность, как декоративный вид.

Его особенность — пурпурная окраска не только цветов, но еще и молодых побегов во время цветения. После верхняя часть листьев приобретает зеленый цвет, а нижняя остается темно-фиолетовой.