Распускается сортовая сирень и рододендроны на альпийской горке — там сейчас очень красиво.
Яблони Недзвецкого цветут и в других местах Зеленограда. В частности, этот сорт посадили на Яблоневой аллее взамен погибших деревьев. В этом году молодые саженцы тоже расцвели.
Эта яблоня крайне неприхотливая и хорошо себя чувствует в нашем климате. Ботаник и общественный деятель Владислав Недзвецкий привез эту яблоню из предгорий Тянь-Шаня. В Европе она сразу же приобрела популярность, как декоративный вид.
Его особенность — пурпурная окраска не только цветов, но еще и молодых побегов во время цветения. После верхняя часть листьев приобретает зеленый цвет, а нижняя остается темно-фиолетовой.
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