Сейчас такие кадры можно сгенерировать за пару минут с помощью нейросети — лучи сквозь деревья, свежесть после дождя, идеальный лес.

Но то, что вы видите — настоящее: это наш город, наш лес. И в этом вся ценность — жить в таком прекрасном месте, чувствовать дыхание земли после ливня, аромат мокрой хвои, видеть как свет играет в ветвях прямо перед тобой.

Видео идеального леса: Любовь Мамич