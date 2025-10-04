Завтра будет ещё сухо и тепло, до +14, но с воскресенья и всю следующую неделю в прогнозе небольшие дожди, но всё ещё тепло: +12.13 градусов.

Расскажите в комментариях, что планируете делать на выходных?

И спасибо нашим читателям Aleks, Ol Ova, Ирине и Елене за фотографии