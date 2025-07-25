Животное ходит между машинами с видом потерявшегося ребенка.

До этого она стала звездой детей на Школьном озере — залезла на скамейку и позировала. «Выгул собак запрещён, а про коз ничего не сказано», — заметил автор фотографии.

Обновление: коз было по меньше мере две