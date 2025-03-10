Говорят, сегодняшнее 8 марта было самым тёплым 8 марта за всю историю наблюдений за погодой. Метеостанция в Москве показала 10,1 градуса тепла (на полтора градуса теплее, чем в прошлый самый теплый день 2020 году).

Но завтра обещают ещё теплей — до +11. Ждем новых рекордов.