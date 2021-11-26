СТО Зеленоград: спонсор темы
«Выглядело эпично: мужик под машиной, а чуть дальше ДПС». Как водитель сломанной машины напугал несколько десятков человек 26.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Человека, лежащего под колёсами внедорожника почти на «зебре», снял регистратор проезжавшего мимо авто. Место и время — 15-й микрорайон, «зебра» через улицу Андреевку на выезде из одноимённого посёлка, около 7:45 утра. Из окна машины выглядит, будто сбили пешехода. Читатель «Зеленоград.ру», проезжавший мимо, обеспокоился: жив ли? что известно о состоянии человека?

Как мы выяснили, в этот день ДТП с пострадавшими или погибшими ни в Зеленограде, ни по данным областной полиции не было зафиксировано, в горбольницу пешеходов с травмами в это время и с этого перекрёстка не привозили.

Да и судя по видео, окружающие вроде не обращают внимания на лежащего под колёсами мужчину, а всего в нескольких метрах впереди патруль ДПС выборочно проверяет документы у водителей из потока машин.

Возможно, под колёсами лежал водитель этого самого внедорожника, осматривая его из-за поломки. В наших группах о происшествиях в инстаграме и вконтакте нашлись свидетели, которые это подтвердили:

  • «Рядом был экипаж ДПС, я подъехал к ним, сказал, что человека сбили, на что мне сотрудник сказал, что я уже 20-й, кто говорит им это»
  • «На самом деле мужик просто колесо менял, он при мне вылез из-под машины, сел и отогнал машину на остановку. Ноу криминалити»
  • «Проходил мимо — водитель лежал и цеплял трос»
  • «Я ехал за этим мужиком. Он хотел развернуться, но у него колёса разъехались, и он доехал куда смог. Машина сначала стояла под углом к проезжей части, передней частью к забору, потом он как-то её переставил»
  • «Проезжал в это время. Это водитель данной машины. Видел, как вылезал из-под неё, садился за руль и пытался тронуться вперёд и назад, чтобы убрать а/м с проезжей части на автобусную остановку. Никого не сбивали, но выглядело действительно эпично: мужик под машиной, а чуть дальше патруль ДПС»

Нашлись и те, кто попенял водителю:

  • «А знак поставить возле машины он не мог или забыл?»
  • «Что за безалаберность водителей! Где знак, где аварийка! Я молчу про жилет… А если бы въехали [сзади], даже чуть-чуть!..»

Это случилось ещё 10 ноября, а через полторы недели на этом самом пешеходном переходе действительно сбили человека — 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Школьника на «скорой» увезли в больницу.

Читайте также
На «зебре» при выезде из Андреевки сбили школьника. Он переходил дорогу на «красный»
Видео прислал очевидец

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, происшествия, микрорайон 15
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открытие гастрономического центра на Крюковской площади перенесли на начало следующего года. Там будут китайские, вьетнамские, индийские кафе, пекарня, винотека и другое Новости
«Выглядело эпично: мужик под машиной, а чуть дальше ДПС». Как водитель сломанной машины напугал несколько десятков человек Жизнь
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Реклама
Как обновляют лес вокруг Зеленограда и почему молодые деревья косят и рубят Ответы
Выставка кошек из приюта «Теплые коты» — 11 и 12 декабря в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Реклама
Началась подготовка к строительству сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Что ждёт жителей и что они получат в итоге Истории
Fashion House запустил бесплатный автобус от Крюково на время «Чёрной пятницы». Новости
Кто такой генерал Иван Панфилов, в честь которого в Зеленограде названы две улицы (а хотели назвать весь город) Истории
Сделать дополнительную автобусную остановку у корпуса 830 Новости
Презентация книги «Ресурсные сказки для усталых мам» Екатерины Осоченко — 26 и 28 ноября в КЦ «Зеленоград» и в ДК «Андреевка» Афиша
400-му автобусу до «Речного вокзала» добавили остановку на Ленинградском шоссе. Рядом два гипермаркета и новый ЖК Новости
«Микрон» выпустил первую партию полностью российского RISC-V микроконтроллера Хайтек
Новинки пряжи зимнего сезона в магазинах «Я Сама» Реклама
Базовая программа обучения от Московского Гештальт Института впервые в Зеленограде. Психологический диплом не требуется Реклама
Благотворительный ужин в поддержку фонда помощи бездомным животным «Ника» — 10 декабря в ресторане «Фазенда» Афиша
Подозрительный предмет нашли в торговом комплексе «Панфиловский». Выставлено оцепление Новости
Почти сто тысяч неучтенных жителей оказалось в Солнечногорском округе по итогам переписи Новости
История отечественной микроэлектроники в лицах. Вечер воспоминаний о Преснухине, Вернере и Копаеве — 25 ноября в ОЭЗ Алабушево Афиша
Бесплатный автобус через станцию Крюково изменит маршрут: пойдёт по выделенной полосе и не будет ехать через старый мост Новости
В ЖК «Зеленоград-сити» построили еще один дом. Почти все квартиры там уже распроданы Новости
Новый владелец универмага «Зеленоград» начнет освоение здания с ремонта фасадов Новости
Учитель Александр Оджо из школы 854 победил во всероссийском конкурсе #УчителяТикТок Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру