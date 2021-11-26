Человека, лежащего под колёсами внедорожника почти на «зебре», снял регистратор проезжавшего мимо авто. Место и время — 15-й микрорайон, «зебра» через улицу Андреевку на выезде из одноимённого посёлка, около 7:45 утра. Из окна машины выглядит, будто сбили пешехода. Читатель «Зеленоград.ру», проезжавший мимо, обеспокоился: жив ли? что известно о состоянии человека?
Как мы выяснили, в этот день ДТП с пострадавшими или погибшими ни в Зеленограде, ни по данным областной полиции не было зафиксировано, в горбольницу пешеходов с травмами в это время и с этого перекрёстка не привозили.
Да и судя по видео, окружающие вроде не обращают внимания на лежащего под колёсами мужчину, а всего в нескольких метрах впереди патруль ДПС выборочно проверяет документы у водителей из потока машин.
Возможно, под колёсами лежал водитель этого самого внедорожника, осматривая его из-за поломки. В наших группах о происшествиях в инстаграме и вконтакте нашлись свидетели, которые это подтвердили:
- «Рядом был экипаж ДПС, я подъехал к ним, сказал, что человека сбили, на что мне сотрудник сказал, что я уже 20-й, кто говорит им это»
- «На самом деле мужик просто колесо менял, он при мне вылез из-под машины, сел и отогнал машину на остановку. Ноу криминалити»
- «Проходил мимо — водитель лежал и цеплял трос»
- «Я ехал за этим мужиком. Он хотел развернуться, но у него колёса разъехались, и он доехал куда смог. Машина сначала стояла под углом к проезжей части, передней частью к забору, потом он как-то её переставил»
- «Проезжал в это время. Это водитель данной машины. Видел, как вылезал из-под неё, садился за руль и пытался тронуться вперёд и назад, чтобы убрать а/м с проезжей части на автобусную остановку. Никого не сбивали, но выглядело действительно эпично: мужик под машиной, а чуть дальше патруль ДПС»
Нашлись и те, кто попенял водителю:
- «А знак поставить возле машины он не мог или забыл?»
- «Что за безалаберность водителей! Где знак, где аварийка! Я молчу про жилет… А если бы въехали [сзади], даже чуть-чуть!..»
Это случилось ещё 10 ноября, а через полторы недели на этом самом пешеходном переходе действительно сбили человека — 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Школьника на «скорой» увезли в больницу.
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