Как мы выяснили, в этот день ДТП с пострадавшими или погибшими ни в Зеленограде, ни по данным областной полиции не было зафиксировано, в горбольницу пешеходов с травмами в это время и с этого перекрёстка не привозили.

Да и судя по видео, окружающие вроде не обращают внимания на лежащего под колёсами мужчину, а всего в нескольких метрах впереди патруль ДПС выборочно проверяет документы у водителей из потока машин.

Возможно, под колёсами лежал водитель этого самого внедорожника, осматривая его из-за поломки. В наших группах о происшествиях в инстаграме и вконтакте нашлись свидетели, которые это подтвердили:

«Рядом был экипаж ДПС, я подъехал к ним, сказал, что человека сбили, на что мне сотрудник сказал, что я уже 20-й, кто говорит им это»

«На самом деле мужик просто колесо менял, он при мне вылез из-под машины, сел и отогнал машину на остановку. Ноу криминалити»

«Проходил мимо — водитель лежал и цеплял трос»

«Я ехал за этим мужиком. Он хотел развернуться, но у него колёса разъехались, и он доехал куда смог. Машина сначала стояла под углом к проезжей части, передней частью к забору, потом он как-то её переставил»

«Проезжал в это время. Это водитель данной машины. Видел, как вылезал из-под неё, садился за руль и пытался тронуться вперёд и назад, чтобы убрать а/м с проезжей части на автобусную остановку. Никого не сбивали, но выглядело действительно эпично: мужик под машиной, а чуть дальше патруль ДПС»

Нашлись и те, кто попенял водителю: