Омолаживающая обрезка — это не уничтожение", а биотехнический приём, который применяется, когда дерево достигает критического возраста. У тополей, активно высаженных в советские годы, срок активного роста — около 40-50 лет. После этого крупные ветви начинают сохнуть и ломаться, что создаёт опасность для пешеходов и автомобилей. Радикальная обрезка позволяет «перезапустить» крону: спящие почки активируются, появляется новая молодая поросль, дерево формирует свежую крону и может прожить ещё десятки лет.

Тем не менее, отношение к процедуре остаётся противоречивым. Экологи отмечают, что не все виды переносят обрезку одинаково хорошо, а при неправильном выполнении можно действительно повредить ствол и сократить срок жизни дерева. Поэтому важно, чтобы такие работы проводились под контролем специалистов — с учётом возраста, породы и состояния каждого конкретного тополя.