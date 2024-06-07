Вот такое ограждение появилось возле «Пятёрочки» в 8-м микрорайоне. Технология, вероятно, проста, как игры в песочнице: наливаешь бетон в ведро из-под краски, переворачиваешь — и ограждение готово, дёшево и сердито.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Многофункциональная хоккейная площадка установлена в Силино — для спортивных активностей зимой и летом Реклама
Состоялась церемония награждения «Народной премии Зеленоград.ру 2024». Список победителей во всех номинациях и фотографии с церемонии Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 8 июня в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Детский центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — по английскому языку, программированию и математике Реклама
На пересечении Георгиевского шоссе и улицы Андреевка сделают дополнительную полосу и пешеходный переход Новости
Павильона «Здоровая Москва» на площади Юности больше не будет. Объяснения чиновников выглядят нелепо Новости
Построить пятиэтажный паркинг возле первой «клюшки» снова никто не захотел. Это уже третья попытка, но в мэрии не теряют надежды Новости
Школьник помог задержать закладчиков наркотиков. Потому что он ещё верит в эффективность полиции Новости