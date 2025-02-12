Ещё одна необычная кормушка появилась в 5-м микрорайоне — в виде двухэтажного домика на дереве. Раньше в районе были кормушки в виде крокодила, черепа, новогодней ёлки.
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