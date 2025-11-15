Дворы, дорожки, озёра, детские площадки — всё стало чуть светлее, мягче, чище.
Кому-то такая погода по душе: можно наконец вдохнуть прохладный воздух, пройтись по хрустящему снегу, построить крошечного снеговика на капоте машины. А кому-то наоборот — ещё больше хочется обратно в теплое лето.
Но нравится нам это или нет — один сезон сменил другой. И перемены эти, скорее, в нас самих: в настроении, в ожиданиях, в том, как мы смотрим на привычные вещи.
Пусть этот снег задержится хотя бы на день — чтобы просто посмотреть на знакомые места в новом свете.
