Дворы, дорожки, озёра, детские площадки — всё стало чуть светлее, мягче, чище.

Кому-то такая погода по душе: можно наконец вдохнуть прохладный воздух, пройтись по хрустящему снегу, построить крошечного снеговика на капоте машины. А кому-то наоборот — ещё больше хочется обратно в теплое лето.

Но нравится нам это или нет — один сезон сменил другой. И перемены эти, скорее, в нас самих: в настроении, в ожиданиях, в том, как мы смотрим на привычные вещи.

Пусть этот снег задержится хотя бы на день — чтобы просто посмотреть на знакомые места в новом свете.