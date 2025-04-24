Спасибо Wise old rabbit, Elvira K., @Yahoools за пойманные молнии. Ещё больше фото и видео — в комментариях.
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