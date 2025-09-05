Такое название он получил из-за характерных жёлто-чёрных полос на брюшке, напоминающих окрас осы.

Этим летом жители московского региона часто сообщали о встречах с этим видом: август-сентябрь — время, когда крупные самки особенно заметны. Учёные отмечают, что ареал этого паука расширяется на север последние 10-15 лет, чему способствует потепление климата.

Несмотря на пугающий вид, паук-оса не агрессивен: укус сопоставим с ужалением осы и опасен в основном для аллергиков.

В то же время паук приносит пользу городу — он активно охотится на насекомых, в том числе вредителей. Если встретите паука-осу на тропинке или газоне — просто обойдите, не разрушайте паутину.