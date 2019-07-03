Из-за реконструкции Центрального проспекта начали кочевать остановки. У «Океана» 400э теперь забирает-высаживает пассажиров там же, где обычные городские автобусы.
Вместе с остановкой переместилась и длинная очередь на 400-й. Можно представить, как через этот заслон пытаются попасть в свои автобусы клиенты городских маршрутов, если одновременно приходит экспресс.
А у метро «Ховрино» остановку 400-го вернули на законное место — в середину пассажирской платформы. В «Мосгортрансе» сказали Zelenograd.ru, что не имеют отношения к переносам остановки у «Ховрино» и не знают, кто и почему ее периодически передвигает.
Кочуют остановки не только 400-х. Например, во вторник, 2 июля, рабочие передвигали остановочный павильон возле МИЭТа, причем пассажиры ждут автобуса чуть в стороне — почти на проезжей части, в окружении пластиковых барьеров.
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