Фотограф Юлия Пасечник поймала эти короткие, почти невесомые моменты — когда город рядом, но будто на шаг отступает, оставляя место природе.



В лесу за 17-м микрорайоном, у Ильинского родника, лес дышит туманом, бережно держит на паутинках росу и собирает последние краски листьев. Тихо, светло и очень по-зеленоградски.



Просто помните: в нашем городе красота природы совсем рядом — стоит только оглянуться вокруг.