Такой цвета неба — это результат рассеяния солнечного света в атмосфере. Когда солнце находится низко над горизонтом, его лучи проходят через гораздо более толстый слой воздуха, чем днём.

Когда солнце низко, коротковолновые лучи (синие и фиолетовые) рассеиваются сильнее и «уходят» в стороны, а до наших глаз доходят длинноволновые — красные, оранжевые и розовые.

Но сегодня закат особенно яркий и контрастный — значит, в атмосфере есть частицы, которые усиливают рассеяние.