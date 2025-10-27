Такой цвета неба — это результат рассеяния солнечного света в атмосфере. Когда солнце находится низко над горизонтом, его лучи проходят через гораздо более толстый слой воздуха, чем днём.
Когда солнце низко, коротковолновые лучи (синие и фиолетовые) рассеиваются сильнее и «уходят» в стороны, а до наших глаз доходят длинноволновые — красные, оранжевые и розовые.
Но сегодня закат особенно яркий и контрастный — значит, в атмосфере есть частицы, которые усиливают рассеяние.
Чтобы получился такой эффект, нужно совпадение нескольких факторов: солнце должно быть под углом в 3-6°, воздух — чистым и достаточно влажным. Кроме того, помогает правильный тип облачности: не пелена, а разорванные облака, чтобы лучи проходили и подсвечивали их снизу.
Когда все эти условия совпадают, небо радует нас таким цветом.
Присылайте в комментарии свои фотографии огненных закатов. Полюбуемся ими вместе.