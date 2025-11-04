По просьбе мэрии торговые центры и магазины активно украшаются к Новому году. Многим зеленоградцам это не нравится — размывается чувство праздника.



Ещё странно видеть ёлки, гирлянды и шары на фоне поздней осени, а кое-где они соседствуют с тыквами после Хэллоуина.



До конца этой недели погода останется тёплой — в субботу обещают до +10°C. Но уже со среды начнётся похолодание: днём и ночью температура опустится ниже нуля.