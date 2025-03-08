Тематические эклеры — это уже норма, но некоторые идут дальше. Тюльпан в горшочке сделали в кондитерской «Булонже» в 3-м микрорайоне.

В горшочке — бисквит финансье на миндальной муке с малиной, на него уложен слой малинового конфи, затем фисташковый мусс. Горшочек и сам тюльпан — из шоколада.