Тематические эклеры — это уже норма, но некоторые идут дальше. Тюльпан в горшочке сделали в кондитерской «Булонже» в 3-м микрорайоне.
В горшочке — бисквит финансье на миндальной муке с малиной, на него уложен слой малинового конфи, затем фисташковый мусс. Горшочек и сам тюльпан — из шоколада.
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