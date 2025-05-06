Судя по внешнему виду, это свиязь — птица семейства утиных, которая обычно гнездится севернее и считается таежной птицей.

Название происходит от специфического звука, который издаёт самец — за голос птицу иногда зовут свищём и свистуном. Другая особенность свиязи — предпочитает исключительно растительный корм.