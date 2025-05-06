Относительно небольшая коренастая и высоколобая утка с головой и шеей насыщенного каштанового цвета плавала на Чудиновом пруду в лесопарке 11-го микрорайона.
Судя по внешнему виду, это свиязь — птица семейства утиных, которая обычно гнездится севернее и считается таежной птицей.
Название происходит от специфического звука, который издаёт самец — за голос птицу иногда зовут свищём и свистуном. Другая особенность свиязи — предпочитает исключительно растительный корм.
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