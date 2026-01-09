Местный житель Андрей сделал её в виде ракеты «Синица». В корпусе — семечки, а в иллюминаторе — сало: синицам эта конструкция явно нравится.

После обильного снегопада и в ожидании похолодания особенно важно регулярно подкармливать птиц: естественные источники пищи оказываются недоступны под снегом, и птицам сложнее восполнять энергозатраты на обогрев и поиск еды.