Один из пловцов — Фёдор купается раз в неделю, вне зависимости от погоды. «Я в том году после лета решил не останавливаться, попробовал плавать в озере осенью, затем в проруби зимой. И превратил плавание в привычку. И, кстати, заметил, что я здесь такой не один — почти всегда есть те, кто погружаются в воду».

Дети в шортах и футболках тоже плескаются у берега — играют, строят замки из песка. На берегу отдыхают мамы с детьми, пожилые люди, мужчины загорают на солнце. Все наслаждаются тёплыми днями перед похолоданием.

Официальный купальный сезон обычно начинается в начале июня — после проверки качества воды и готовности инфраструктуры. В Зеленограде в этом году будет работать только два пляжа из трёх: на Чёрном и Школьном озёрах. Пляж на Большом городском пруду временно закрыт из-за ремонта.