Зверек ловко скакал по сосне между лесом и школой 853, рассказала местная жительница Елена.

Встретить куницу не так просто. Вне брачного периода это животное живёт обособленно — у каждой особи индивидуальная территория, охотничий участок, довольно большой площади (по некоторым данным, до нескольких сотен гектаров).

В городе эти хищные зверьки питаются мышами и крысами, мелкими птицами, лягушками и насекомыми, а летом едят и растительную пищу.