Раньше мы писали о самой дорогой и самой дешевой зеленоградских квартирах, которые были выставлены на продажу. Продолжаем рассказывать об уникальной и необычной недвижимости Зеленограда. Недавно мы нашли квартиры с собственными террасами на крыше.

В городе есть несколько таких квартир. Они находятся в домах разноэтажной постройки. Одна из них, в корпусе 2302, продается через ЦИАН.

Выход на террасу (12 квадратных метров) в продаваемой двухкомнатной квартире расположен в кухне, которая меньше террасы на один квадратный метр. Есть квартиры, где на крышу можно выйти через гостиную. Разноуровневые дома дают возможность делать такие террасы.

Террасы открытые, но можно изменить первоначальный проект и, узаконив его, застеклить, например. Каждый такой участок крыши относится к определенной квартире и входит в ее общую площадь. На террасе можно загорать или устраивать праздничные застолья.

Квартира, о которой мы рассказываем, — с евроремонтом, стоит 9,65 миллиона рублей. Общая площадь — 56 квадратных метров. Комнаты изолированные, санузел раздельный.