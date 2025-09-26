Ровные, словно нарисованные, облака проплывают над городом. Они вытянулись длинными рядами — глядя на них, так и хочется напевать про «белогривых лошадок».

А теперь к научным фактам: на фото — кучевые облака (Cumulus humilis), их ещё называют «облака хорошей погоды». Они образуются днём за счёт восходящих потоков тёплого воздуха, имеют плоское основание и чёткие контуры. Такие облака нередко выстраиваются рядами. В отличие от грозовых кучево-дождевых облаков, они не приносят осадков и чаще всего сопровождают ясные дни, как сегодня.

Такие облака, возможно, будут и на следующей неделе — с понедельника по четверг обещают сухую и малооблачную погоду. Ночью температура может опускаться уже до нуля градусов!