Ровные, словно нарисованные, облака проплывают над городом. Они вытянулись длинными рядами — глядя на них, так и хочется напевать про «белогривых лошадок».
А теперь к научным фактам: на фото — кучевые облака (Cumulus humilis), их ещё называют «облака хорошей погоды». Они образуются днём за счёт восходящих потоков тёплого воздуха, имеют плоское основание и чёткие контуры. Такие облака нередко выстраиваются рядами. В отличие от грозовых кучево-дождевых облаков, они не приносят осадков и чаще всего сопровождают ясные дни, как сегодня.
Такие облака, возможно, будут и на следующей неделе — с понедельника по четверг обещают сухую и малооблачную погоду. Ночью температура может опускаться уже до нуля градусов!
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости