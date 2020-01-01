Кто и как работает в новогодние праздники: медицина, магазины, транспорт, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги
Немного салюта из парка Победы. Присылайте нам свои фотографии и рассказывайте истории, как вы встречали Новый, 2020-й, год.
Александр Власов
Александр Власов
Александр Власов
В новогоднюю ночь салюты в Зеленограде запускали с трёх площадок: в парке Победы со стороны дендропарка — в 1:00, на площади Юности — в 1:30 и на бульваре в 16-м микрорайоне — в 2:00.
Кто и как работает в новогодние праздники: медицина, магазины, транспорт, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
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