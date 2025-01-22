«Внутри пасти крокодила тепло, сытно и сухо. Снег не падает на корм. Семечки, грецкий орех и сало сразу привлекли пернатых с жёлтым фартуком», — написал Андрей в чате района.

Это не первая его кормушка с уникальным дизайном. Были варианты с грецкими орехами, черепом и новогодней ёлкой. Спасибо Андрею, что делает наш город интересней — для людей и птиц.