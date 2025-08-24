Импровизированную химическую лабораторию устроили на лавочке в одном из зеленоградских дворов трое молодых людей.

Порошки и жидкости — отмеряют, насыпают и встряхивают — убегают за деревья — БА-БАХ — выбегают назад, кажется, все целые.

Вот так выглядит настоящая тоска по школьной химии. Пора уже в школу. Учителя, встречайте — они соскучились!