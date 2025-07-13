Ловим в кадре атмосферу дня — без заголовков и поводов, просто то, что цепляет взгляд:

небо после прошедшего дождя

рабочие ремонтирующие каток в 4-м микрорайоне

мебельная инсталляция во дворе 6-го микрорайона

люди в масках супергероев в машине на Центральном проспекте…

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