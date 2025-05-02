Но этот день заканчивается — на улице даже светит солнце!
Сочувствуем всем, так или иначе пострадавшим от падения деревьев. Сотрудники коммунальных служб ещё долго будут убирать упавшие деревья и чинить сломанное оборудование. За терпение и труд им всем сегодня — это снежное сердечко.
Фото: Ekaterina Merzlyak
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