Но этот день заканчивается — на улице даже светит солнце!

Сочувствуем всем, так или иначе пострадавшим от падения деревьев. Сотрудники коммунальных служб ещё долго будут убирать упавшие деревья и чинить сломанное оборудование. За терпение и труд им всем сегодня — это снежное сердечко.

Фото: Ekaterina Merzlyak