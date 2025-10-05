Кроме живых деревьев в Зеленограде есть вот такие — железные.

Угадайте, что это такое (только, чур, не гуглить) и напишите ответ в комментариях. А если не знаете, смотрите, что расскажут другие.

Спасибо Сергею Назарову за необычный взгляд и внимательность.