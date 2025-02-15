Эти прекрасные кадры сделала фотограф Юлия Пасечник во время прогулки возле Ильинского родника за 17-м микрорайоном.

«Некоторые знакомые мне говорят, что в такую погоду ничего красивого в Зеленограде нет, просто хтоньская хтонь. Но я над этим смеюсь. Да везде красиво — просто откройте глаза!», сказала Пасечник «Зеленоград.ру».