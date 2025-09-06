Он задумывался «городом в лесу» и при первой же возможности деревце проросло между тротуаром и бордюром — будто напоминая, что это всё ещё так.

Один только зеленоградский лесопарк — около тысячи гектаров и сотни тысяч деревьев, прямо рядом с домами. Поэтому такие кадры выглядят в Зеленограде естественно: жизнь проступает даже через трещинку.

Если на минуту представить город без людей, природа очень быстро заполнила бы пустоты: уже через пару лет травы и «сорные» однолетники заняли бы трещины в асфальте, газоны и пустыри. А через 20-30 лет многие места стали бы молодым лесом — со смыкающимся пологом берёз, ив и осин. А дальше, десятилетиями, кроны бы темнели, поднимались ели — и город всё сильнее походил бы на тот самый изначальный лес.

Но мы здесь — а значит, у нас простая задача: беречь то, что уже растет. Потому что это — Зеленоград.