«Помню, как в детстве, совсем еще маленькой, я часами пропадала с бабушкой в саду. Мы вместе ухаживали за цветами, собирали урожай. Те запахи, те ощущения — они со мной до сих пор! Теперь я создаю свою красоту прямо под окнами дома, где живу», — рассказывает Наталья Викторовна.

Спасибо «Жилищнику» за историю и красивые фотографии.

Новости 23-го микрорайона