Фото прислал читатель «Зеленоград.ру» Петр в чат 5-го микрорайона, а другие местные жители обсуждают. Никита говорит, что эта батарея лежит уже недели полторы. Юрий отмечает, что помнит, когда их было всего семь штук и предлагает подождать — вдруг из бутылочек что-нибудь построят. Отмечают, что с другой стороны этого здания офис участкового.

«Помню в 16-м у магазина Проспект летом любили распивать, а по утрам дворников ждал сюрприз: то все бутылки выложат аккуратной длинной змейкой, то фигуру какую построят», вспоминает Herbert.

К вечеру число бутылочек выросло до 22-х. В «Жилищнике» сказали, что территорию возле корпуса 514А не обслуживают, но бутылочки всё-таки уберут. К утру следующего дня их убрали.