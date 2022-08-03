Батарея из коньячных бутылочек выросла возле детского центра и пункта полиции. На это есть причина 03.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Двадцать бутылочек из-под коньяка уже вторую неделю лежат возле входа в детский центр «Доброволец», вдоль корпуса 514А. Потому что вокруг здания убирает не «Жилищник».

Фото прислал читатель «Зеленоград.ру» Петр в чат 5-го микрорайона, а другие местные жители обсуждают. Никита говорит, что эта батарея лежит уже недели полторы. Юрий отмечает, что помнит, когда их было всего семь штук и предлагает подождать — вдруг из бутылочек что-нибудь построят. Отмечают, что с другой стороны этого здания офис участкового.

«Помню в 16-м у магазина Проспект летом любили распивать, а по утрам дворников ждал сюрприз: то все бутылки выложат аккуратной длинной змейкой, то фигуру какую построят», вспоминает Herbert.

К вечеру число бутылочек выросло до 22-х. В «Жилищнике» сказали, что территорию возле корпуса 514А не обслуживают, но бутылочки всё-таки уберут. К утру следующего дня их убрали.

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Метки:
микрорайон 5, уборка улиц и дворов
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